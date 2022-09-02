"Челсі" та "Барселона" обмінялися зірками з доплатою лондонців
Гучну угоду під завісу літнього трансферного вікна оформив лондонський "Челсі", обмінявши оборонця Маркоса Алонсо на форварда П'єра-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Досвідчений африканець повертається на Туманний Альбіон, де раніше захищав кольори іншого столичного колективу – "Арсенала". Натомість іспанець, який не зміг пробитися в першу команда "Реала", виступатиме в складі "Барси".
Обамеянг коштував "синім" 12 млн євро. Із "Челсі" він уклав контракт на 2 роки. На "Стемфорд Брідж" забивний габонець виступатиме під 9-м номером. У "Барселоні" Обамеянг провів усього півроку, але встиг зіграти 24 матчі (13 м'ячів).
Натомість у зворотному напрямку поїхав Алонсо. Формально фланговий виконавець розірвав контракт із "синіми" за обопільною згодою. Проте, впродовж усього літа "Барса" намагалася його підписати, тож повинна оголосити про перехід 2 вересня.
У складі "Челсі" Маркос Алонсо провів 6 сезонів. Із лондонцями він завоював титул АПЛ 2016/17, вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, здобув низку інших трофеїв. Раніше іспанець захищав кольори "Фіорентини", "Сандерленда", "Болтона" та резервної команди "Реала".
Welcome to Chelsea, Auba! #AubameyangIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2022
Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career.
До слова, напередодні "Манчестер Сіті" підписав оборонця з німецької Бундесліги.
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