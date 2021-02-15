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"Человек года: "25-я ступень триумфа". Определены лауреаты 25-й юбилейной общенациональной программы "Человек года - 2020"

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 14:33
"Человек года: "25-я ступень триумфа". Определены лауреаты 25-й юбилейной общенациональной программы "Человек года - 2020"

Общенациональная программа "Человек года" празднует свой 25-летний юбилей!

Уже четверть века проект возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, которые своим профессионализмом, творческой энергией и ярким талантом способствуют ее прогрессу и росту, демонстрируют всему миру безграничные возможности украинского народа. 25 лет дорожка славы и признания программы торжественно приветствует выдающихся государственных и общественных деятелей, дипломатов, лидеров местного самоуправления, представителей науки, культуры, спорта, журналистов, предпринимателей, финансистов, меценатов, а также ярких и авторитетных представителей зарубежья.

Почти ровесница Независимости, программа "Человек года" - это особое явление в жизни нашей страны. С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, она продолжает активно влиять на процессы формирования и становления отечественной элиты, социально-экономическое развитие, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил украинского и мирового сообщества. Проект демонстрирует силу и величие человеческого духа и вдохновляет на новые свершения каждого, кто верит в себя и будущее своей страны.

Премия "Человек года", которая зажгла символический огонь Прометея на заре Независимости, всегда была триумфом чествования Личности. Ведь самый ценный потенциал развития и роста любой страны – это человеческий потенциал. Поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был избран слоган "25-я ступень триумфа".

В конце мая 2021 года мы с радостью и гордостью имеем честь приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы "Человек года-2020", чтобы от имени миллионов украинцев отдать дань уважения лучшим из лучших, поблагодарить их за самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - насладиться этой удивительной атмосферой и энергетикой успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее самых достойных представителей. Еще и еще раз проект "Человек года", который уже стал неотъемлемой частью жизни украинского общества, доказывает простую, но очень важную истину:

Успех личности - это успех страны!

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 15 февраля 2021 года подведены окончательные итоги экспертного определения 2020 года и доводит до сведения общественности имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020".

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

"Региональный лидер года"

  1. Бунечко Виталий – Председатель Житомирской областной государственной администрации;
  2. Кириленко Павел – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;
  3. Синегубов Олег – Председатель Полтавской областной государственной администрации;

"Мэр года" (больших городов)

  1. Андреев Богдан – Мэр г. Ужгород;
  2. Кличко Виталий – Мэр г. Киев;
  3. Симчишин Александр – Мэр г. Хмельницк;

"Мэр года" (малых городов)

  1. Вершина Анатолий – Мэр г. Павлоград (Днепропетровская обл.)

  2. Качур Виктор – Мэр г. Немиров (Винницкая обл.)

  3. Рева Алексей – Мэр г. Бахмут (Донецкая обл.)

"Промышенний года"

  1. Анненков ВикторГенеральный директор ПАО "ГРЕТА" (г.Дружковка);
  2. Пидсадюк Иван Генеральный директор ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ" (г.Калуш);
  3. Принко Павел Генеральный директор ПАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" (г.Гостомель);

"Менеджер года"

  1. Астахов Виталий Генеральный директор ООО "Альба Веритас";
  2. Дзанелли Алессандро Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове;
  3. Семеченко Татьяна – Соучредитель и руководитель ТМ Vovk;

"Финансист года"

  1. Зинников Виталий – Председатель Правления АО "Банк инвестиций и сбережений";
  2. Мецгер Евгений – Председатель Правления АО "Укрексимбанк";
  3. Писарук Александр – Председатель Правления АО "Райффайзен банк Аваль";

"Лидер страхового рынка года"

  1. Берлин Виктор – Генеральный директор СК "Гардиан";
  2. Гевель Ирина – Председатель Правления СК "Альфа Страхование";
  3. Щербакова Леся – Председатель Правления СК "Провидна";

"Жилой комплекс года"

  1. ЖК "Diadans" от компании-застройщика "Enso";
  2. ЖК "Forest Park" от компании-застройщика "ZIM CapitalGroup";
  3. ЖК "Люксембург" от компании-застройщика "Авантаж" ;

"Информационно-новостной телеканал года"

  1. Телеканал "Эспрессо TV";
  2. Телеканал "Прямой";
  3. Телеканал "Украина 24";

"Деятель искусств года"

  1. Малахов Виталий – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле;
  2. Струтинский Богдан – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;
  3. Швачка Анжелина – Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко;

"Новая генерация года"

  1. Герасимович Вадим - журналист, ведущий YouTube-канала "Politeka Online";
  2. Петрожицкая Дарья - популярная украинская актриса;
  3. Соловий Христина - популярная украинская певица;

В лауреатском перечне двадцать пятой общенациональной программы "Человек года-2020" представлены 13 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Ивано-Франковская обл., гиев, Киевская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл.).

За 25 лет существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 444 победителя в национальных номинациях и 143 обладателя международных и специальных премий программы.

География обладателей международных премий программы "Человек года" на сегодня охватывает уже 31страну мира.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы "Человек года" обладателями международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020" стали:

1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс Ленартс.

В течение 25 лет, Бельгия выступает традиционным партнером Украины. При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Бельгией в области экономики и торговли, инвестиций, транспорта, образования, науки и культуры.

Украина экспортирует в Бельгию оборудование, древесину, древесный уголь, медь, драгоценные камни, в свою очередь Бельгия поставляет на рынок Украины электромашины, котлы, оборудование и механические устройства, полимерные материалы, фармацевтические препараты.

Существуют тесные связи между высшими учебными заведениями, а также между национальными музеями обеих стран. Важную роль во взаимоотношениях играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходит реабилитация детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, развиваются связи между научными медицинскими учреждениями, что, безусловно, служит активному научному и культурному обмену и сближению наших стран.

2. Международная премия "За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной" - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

В течение всех лет независимости Латвийская Республика остается для Украины одним из главных партнеров в регионе. Латвия всегда выказывала неизменную поддержку территориальной целостности Украины и осуждала любые нарушения относительно украинского суверенитета: аннексию Крыма и ситуацию на Донбассе, декларировала свою позицию и солидарность не только в двусторонних отношениях, но и на уровне международных организаций, таких как Совет Европы и ООН. Латвия также постоянно поддерживает украинских военных и осуществляет их реабилитацию.

Украино-латвийские двусторонние отношения охватывают все сферы жизнедеятельности – от торгово-экономических, инвестиционных, транспортных до активного взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Латвией. За последние годы отношения наших государств перешли на новый этап развития. Двусторонняя правовая база и соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стали стабильным фундаментом для развития украино-латвийских экономических связей. За это время взаимный товарооборот между Украиной и Латвией вырос вдвое. В 2019 году Украина вошла в Топ-20 экономических партнеров Латвии. В Латвии начал работу Украинский Торговый дом, который будет осуществлять поддержку украинским предпринимателям в ЕС. С принятием безвизового режима между Украиной и ЕС отмечается и значительная активизация туризма между Украиной и Латвией. Последние тенденции нашего двустороннего сотрудничества – IT-технологии, которые латвийские компании готовы предлагать в Украине и так называемые твининги, которые предусматривают передачу положительного опыта во внедрении современных практик управления и помощь в унификации законодательства.

3. Специальная премия "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19 – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни".

Активно и эффективно участвует в борьбе с пандемией коронавирусной болезни от первых диагностированных случаев и до сегодняшнего дня, консультируя больных, разрабатывая протоколы оказания медицинской помощи, проводя плодотворную просветительскую работу, как среди врачей, так и для широкой общественности.

24 января 2020 года введена в оперативный штаб по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом обнаруженным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). 21 февраля 2020 назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины. С 1.06.2020г. является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19). С 2.07.2020г. входит в Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины.

За свою самоотверженную работу в борьбе с пандемией коронавирусной болезни награждена Орденом княгини Ольги III степени.

Вручение наград победителям 25-й общенациональной программы "Человек года-2020" состоится во время юбилейной Торжественной церемонии "Человек года-2020" в конце мая 2021 года.

&quot;Человек года: &quot;25-я ступень триумфа&quot;. Определены лауреаты 25-й юбилейной общенациональной программы &quot;Человек года - 2020&quot;

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы "Человек года":

AUDI - Автомобильный партнер

Телеканал "НАШ" Официальный транслятор церемонии

Страховая группа "ТАС" Официальный Страховик

Клиника "Оберіг" – Официальный медицинский партнер

Ресторан "Queen" – Спонсор торжественного приема

Адвокатское обьединение "Instate" – Адвокатское сопровождение

Газета "КП в Украине" – Спонсор номинации "Кумир украинцев", официальный информационный партнер

Радио "Киев" Генеральный радио партнер

Информационное агенство "РБК-Украина" Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет-портал "Lb.ua" – Генеральный медиа партнер

Информационное агенство "Укринформ" Официальное информационное агентство

Интернет-портал "Обозреватель" Генеральный интернет-партнер

Интернет-портал Politeka Официальный информационный партнер

Интернет-портал Znaj.ua Официальный информационный партнер

Телеканал "Київ"Официальный информационный партнер

Телеканал Obozrevatel TV– Официальный информационный партнер

Телеканал "4 канал" – Официальный информационный партнер

Телеканал "8 канал" Официальный информационный партнер

Телеканал OTVОфициальный информационный партнер

Медиаплатформа InterVizor Официальный информационный партнер

Международное интернет-телевиденье "АллатраТВ" Официальный информационный партнер

Салон красоты "Body Like" – Beauty партнер

Oscar Dry Clean StudioОфициальный партнер

Отель "Mirotel" м. Трускавець Спонсор элитного отдыха

Ювелирный бренд – Ювелирный партнер

Ювелирный бренд Buunt – Ювелирный партнер

Сеть ресторанов "Мировая карта" Официальный партнер церемонии

Сеть ресторанов L'kafa-cafeОфициальный партнер церемонии

ТМ VoroninОфициальный партнер церемонии

Vip ателье "Імперський кравець" Официальный партнер церемонии

Vita Models Моделинг торжественной церемонии

Клиника лазерной медицини "LaserОne" Официальный партнер церемонии

ИД "Украина-Бизнес" Официальный информационный партнер

Журнал "Международный туризм" Официальный информационный партнер

Журнал "People.ua by Насолода"Официальный информационный партнер

Журнал "Prof build" Официальный информационный партнер

Журнал "Мир отдыха" Официальный информационный партнер

Журнал "Travel news" Официальный информационный партнер

Журнал "Печерская Ассамблея" Официальный информационный партнер

Журнал "Загородная недвижимость" Официальный информационный партнер

Журнал "Equestrean" Официальный информационный партнер

Журнал "Glory" Официальный информационный партнер

Журнал "Ukrainian people" Официальный информационный партнер

Журнал "Emotion_Magazine" Официальный информационный партнер

Журнал "Миллениум" Официальный информационный партнер

Газета "Аргументы недели" Официальный информационный партнер

Интернет-портал Киев Власть - Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Outlook" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "UaInfo" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "GoGetNews" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-NEWS" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-Finance" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Lucky Ukraine" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Life Гид" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Alwaysbusymama" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Budport.com" Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Open World" Официальный информационный партнер

Генеральная дирекция

общенациональной программы

"Человек года"

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