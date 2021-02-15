"Людина року: "25-та сходинка тріумфу". Визначені лауреати 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року – 2020"

Загальнонаціональна програма "Людина року" святкує свій 25-річний ювілей!

Вже чверть століття проект зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які своїм професіоналізмом, творчою енергією і яскравим талантом сприяють її прогресу і зростанню, демонструють всьому світу безмежні можливості українського народу. 25-ть років доріжка слави і визнання програми урочисто вітає видатних державних і громадських діячів, дипломатів, лідерів місцевого самоврядування, представників науки, культури, спорту, журналістів, підприємців, фінансистів, меценатів, а також яскравих та славетних представників багатьох країн світу.

Майже ровесниця Незалежності, "Людина року" – це особливе явище в житті нашої держави. З гідністю і честю пройшовши 25-річний шлях, програма продовжує активно впливати на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, соціально-економічний розвиток, служить благородній справі консолідації прогресивних сил українського та світового співтовариства. Вона демонструє силу і велич людського духу та надихає на нові звершення кожного, хто вірить у себе і майбутнє своєї країни.

Запаливши символічний вогонь Прометея на зорі Незалежності, премія «Людина року» завжди була тріумфом вшанування Особистості. Адже найцінніший потенціал розвитку і зростання будь-якої держави – це людський потенціал. Тож для ювілейного сезону програми "Людина року" був обраний слоган "25-та сходинка тріумфу".

Наприкінці травня 2021 року ми з радістю та гордістю матимемо честь вітати лауреатів та переможців на урочистостях з нагоди завершення ювілейної програми "Людина року-2020", аби від імені мільйонів українців віддати їм найвищу шану, віддячити за самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – насолодитися цією дивовижною атмосферою та енергетикою успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників. Ще і ще раз проект "Людина року", який вже став невід’ємною частиною життя українського суспільства, доводить просту, але дуже важливу істину:

Успіх особистості - це успіх країни!

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми "Людина року" повідомляє засобам масової інформації, що 15 лютого 2021 р. підведені остаточні підсумки експертного визначення за 2020 рік та доводить до відома громадськості імена лауреатів у 11 національних професійних номінаціях, а також володарів міжнародних та спеціальних премій 25-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2020".

УВАГА! Імена претендентів подаються в алфавітному порядку :

" Регіональний лідер року"

Бунечко Віталій – Голова Житомирської обласної державної адміністрації; Кириленко Павло – Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації; Синєгубов Олег – Голова Полтавської обласної державної адміністрації;

" Міський голова року " (великих міст)

Андріїв Богдан – Міський голова м. Ужгород; Кличко Віталій – Міський голова м. Київ; Симчишин Олександр – Міський голова м. Хмельницьк;

" Міський голова року " (малих міст)

Вершина Анатолій – Міський голова м.Павлоград (Дніпропетровська обл.) Качур Віктор – Міський голова м. Немирів (Вінницька обл.) Рева Олексій – Міський голова м. Бахмут (Донецька обл.)

"Промисловець року"

Аннєнков Віктор – Генеральний директор ПАТ "Грета" (м.Дружківка); Підсадюк Іван – Генеральний директор ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" (м.Калуш); Принко Павло – Генеральний директор ПАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" (м.Гостомель);

"Менеджер року"

Астахов Віталій – Генеральний директор ТОВ "Альба Верітас"; Дзанеллі Алессандро – Генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові; Семенченко Тетяна – Співзасновник та керівник ТМ Vovk;

"Фінансист року"

Зінніков Віталій – Голова Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень"; Мецгер Євген – Голова Правління АТ "Укрексімбанк" Писарук Олександр – Голова Правління АТ "Райффайзен";

"Лідер страхового ринку року"

Берлін Віктор – Генеральний директор СК «Гардіан»; Гевель Ірина – Голова Правління СК "Альфа Страхування"; Щербакова Леся – Голова Правління СК "Провідна";

"Житловий комплекс року"

ЖК "Diadans" від компанії-забудовника "Enso"; ЖК "Forest Park" від компанії-забудовника "ZIM CapitalGroup»; ЖК "Люксембург" від компанії-забудовника "Авантаж";

"Інформаційно-новинний телеканал року"

Телеканал "Еспресо TV"; Телеканал "Прямий"; Телеканал "Україна 24";

"Митець року"

Малахов Віталій – Народний артист України, український театральний режисер, директор-художній керівник Київського драматичного театру на Подолі; Струтинський Богдан – Народний артист України, український театральний режисер, директор-художній керівник Київського Національного академічного театру оперети; Швачка Анжеліна – Народна артистка України, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка;

"Нова генерація року"

Герасимович Вадим - журналіст, ведучий YouTube-каналу "Politeka Online"; Петрожицька Дар’я - популярна українська акторка; Соловій Христина - популярна українська співачка;

У лауреатському переліку двадцять п’ятої загальнонаціональної програми "Людина року–2020" представлені 13 регіонів України (Вінницька обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., Житомирська обл., Закарпатська обл., Івано-Франківська обл., м. Київ, Київська обл., Львівська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Харківська обл., Хмельницька обл.)

За 25 років існування загальнонаціональної програми володарями почесного титулу "Людина року" стали 444 переможці в національних номінаціях і 143 володарі міжнародних і спеціальних премій програми. Географія володарів міжнародних премій програми "Людина року" на сьогодні охоплює вже 31 країну світу.

У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року» володарями міжнародних і спеціальних премій 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року – 2020" визначені:

Міжнародна премія в галузі дипломатії - Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Алекс Ленартс.

Протягом 25 років, Бельгія виступає традиційним партнером України. За безпосереднього сприяння пана Посла продовжує активно розвиватися співпраця між Україною та Бельгією в галузі економіки та торгівлі, інвестицій, транспорту, освіти, науки та культури.

Україна експортує до Бельгії обладнання, деревину, деревне вугілля, мідь, дорогоцінні камені, в свою чергу Бельгія поставляє на ринок України електромашини, котли, апарати і механічні пристрої, полімерні матеріали, фармацевтичні препарати.

Існують тісні зв'язки між вищими навчальними закладами, а також між національними музеями обох країн. Важливу роль у взаємовідносинах відіграє співпраця в гуманітарній сфері, в рамках якої проходить реабілітація дітей, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, розвиваються зв'язки між науковими медичними установами, що, безумовно, слугує активному науковому та культурному обміну та зближенню наших країн.

Міжнародна премія "За значний внесок в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною" - Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.

Протягом всіх років незалежності Латвійська Республіка залишається для України одним з головних партнерів у регіоні. Латвія завжди виказувала незмінну підтримку територіальної цілісності України та осуджувала будь-які порушення щодо українського суверенітету: анексію Криму та ситуацію на Донбасі і декларувала свою позицію та солідарність не тільки в двосторонніх відносинах, але й на рівні міжнародних організацій, таких як Рада Європи та ООН. Латвія також постійно підтримує українських військових та здійснює їх реабілітацію.

Українсько-латвійські двосторонні відносини охоплюють всі сфери життєдіяльності – від торгово-економічної, інвестиційної, транспортної до активної взаємодії в сфері освіти, науки та культури.

За безпосереднього сприяння пана Посла продовжує активно розвиватися співпраця між Україною та Латвією. За останні роки відносини наших держав перейшли на новий етап розвитку. Двостороння правова база і угода про Асоціацію між Україною та ЄС стали стабільним фундаментом для розвитку україно-латвійських економічних зв’язків. За цей час взаємний товарообіг між Україною та Латвією виріс вдвічі. В 2019 році Україна увійшла в Топ-20 економічних партнерів Латвії. В Латвії розпочав роботу Український Торговий дім, який буде здійснювати підтримку українським підприємцям в ЄС. З прийняттям безвізового режиму між Україною та ЄС відзначається і значна активізація туризму між Україною та Латвією. Останні тенденції нашої двосторонньої співпраці – IT-технології, які латвійські компанії готові пропонувати в Україні та так звані твінінги, що передбачають передачу позитивного досвіду у впровадженні сучасних практик управління і допомогу в уніфікації законодавства.

Спеціальна премія "Покликання серця" за безпрецедентний особистий внесок та самовіддану працю в боротьбі з пандемією COVID-19 - Заслужений лікар України, Доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

Лікар-інфекціоніст, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби".

Бере активну і ефективну участь у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби від найперших діагностованих випадків і до сьогодні, консультуючи хворих, розробляючи протоколи надання медичної допомоги, проводячи плідну просвітницьку роботу як серед лікарів, так і для широкого загалу.

24 січня 2020 року введена до оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай). 21 лютого 2020 року призначена членом тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я України. З 1.06 2020 року є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). З 2.07 2020 року входить до Медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

За свою самовіддану працю у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Доводимо до відома ЗМІ, що вручення нагород переможцям 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019" відбудеться під час ювілейної Урочистої церемонії "Людина року-2020" наприкінці травня 2021 року.

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми "Людина року" з великою вдячністю відмічає компанії і організації, які стали діловими партнерами програми "Людина року":

AUDI - Автомобільний партнер

Телеканал "НАШ" – Офіційний транслятор церемонії

Страхова група "ТАС" – Офіційний Страховик

Клініка "Оберіг" – Офіційний медичний партнер

Ресторан "Queen" – Спонсор урочистого прийому

Адвокатське об’єднання "Instate" – Адвокатський супровід

Газета "КП в Украине" – Спонсор номінації "Кумир українців", офіційний інформаційний партнер

Радіо "Київ" – Генеральний радіо партнер

Інформаційна агенція "РБК-Україна" – Ексклюзивний медіа-партнер

Інтернет-портал "Lb.ua" – Генеральний медіа партнер

Інформаційна агенція "Укрінформ" – Офіційне інформаційне агентство

Інтернет - портал "Обозреватель" – Генеральний Інтернет-партнер

Інтернет-портал Politeka – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал Znaj.ua – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "Київ" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал Obozrevatel TV– Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "4 канал" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "8 канал" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал OTV– Офіційний інформаційний партнер

Медіаплатформа InterVizor – Офіційний інформаційний партнер

Міжнародне інтернет-телебачення "АллатраТВ" – Офіційний інформаційний партнер

Салон краси "Body Like" – Beauty партнер

Oscar Dry Clean Studio – Офіційний партнер

Готель "Mirotel" м. Трускавець – Спонсор елітного відпочинку

Ювелірний бренд Yamagiwa – Ювелірний партнер

Ювелірний бренд Buunt – Ювелірний партнер

Мережа ресторанів "Мировая карта" – Офіційний партнер

Мережа ресторанів L'kafa-cafe – Офіційний партнер

ТМ Voronin – Офіційний партнер церемонії

Vip ателье "Імперський кравець" – Офіційний партнер церемонії

Vita Models – Моделінг урочистої церемонії

Клініка лазерної медицини "LaserОne" – Офіційний партнер церемонії

Газета "Аргументы недели" – Офіційний інформаційний партнер

ИД "Україна-Бізнес" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Міжнародний туризм" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Мир отдыха" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Travel News" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Prof build" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Печерская Ассамблея" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Загородная недвижимость" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Equestrean" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Glory" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "People.ua by Насолода" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Ukrainian people" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Emotion_Magazine@ – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Миллениум" – Офіційний інформаційний партнер партнер

Інтернет-портал Киев Власть - Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Outlook" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "UaInfo" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "GoGetNews" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання "E-NEWS" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання "E-Finance" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Lucky Ukraine" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Life Гид" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Alwaysbusymama" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Budport.com" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Open World" – Офіційний інформаційний партнер

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