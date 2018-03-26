"Человек года-2017" Энергия обновления

Субботним вечером, 24 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась двадцать вторая торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2017" и обладателей международных и специальных премий программы.

Почти сразу же обретя заслуженный имидж социально ответственного проекта, программа "Человек года" вновь и вновь подтвердила свою сопричастность к процессам, происходящим в украинском обществе. А девиз нынешней церемонии «Энергия обновления» более чем актуален и как нельзя более созвучен с вызовами и требованиями сегодняшнего дня. В этом девизе и чёткая цель самой программы: предоставить и увенчать лаврами национального признания тех, кто уже сегодня работает на радикальное обновление страны и достигли в этом поразительных успехов.

Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал искренней признательностью победителей в 17-ти национальных номинациях, известных зарубежных деятелей - обладателей международных премий и лауреатов специальных премий программы. А поскольку награждение сопровождалось восхитительными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, то праздничное настроение сохранялось до последнего, заключительного аккорда. Им стала "Песня счастливых людей" в исполнении её автора Олега Шака.

Как и у всех предыдущих, у нынешней торжественной церемонии есть, несомненно, свои особенности. Но есть у них и общий фундамент - непреходящие человеческие ценности, оптимизм и вера в будущее. Те основополагающие принципы, которые позволяют общенациональной программе "Человек года" быть по-прежнему востребованной украинским обществом.

Обладателями премий "Человек года-2017" в 17 национальных номинациях стали:

"Региональный лидер года"

Олег Синютка - Председатель Львовской областной государственной администрации;

"Мэр больших городов"

Владислав Атрошенко - Мэр г. Чернигов;

"Мэр малых городов"

Анатолий Федорчук - Мэр г. Борисполь;

"Промышленник года"

Олег Корнецкий - Генеральный директор ОАО "Днепровагонмаш";

"Предприниматель года"

Олег Майборода - Генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент";

"Менеджер года"

Дмитрий Костюк - И.о. директора ГП "Завод «Электротяжмаш";

"Финансист года"

Кирилл Шевченко - Председатель Правления АБ "Укргазбанк";

"Аграрий года"

Виктор Кириченко - Директор Института растениеводства им. В.Юрьева НААН Украины;

"Жилой комплекс года"

ЖК «Золоче» (Застройщик - группа компаний "Золоче". Председатель правления группы компаний Золоче Юрий Коржевский);

"Лидер ресторанного бизнеса года"

Денис Комаренко - совладелец, шеф-повар гастрокафе "Тарелка";

"Загородный оздоровительный комплекс года"

Дачный отель "Глебовка" - собственник Вячеслав Юткин;

"Телевизионный журналист года"

Василий Голованов (Телеканал NewsОne);

"Деятель искусства года"

Раду Поклитару - Заслуженный деятель искусств Украины, хореограф, главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет";

"Спортсмен года"

Элина Свитолина - ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA;

"Меценат года"

Александр Лойфенфельд – Председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд наследия", совладелец благотворительной организации "Фонд духовного возрождения "Живой источник";

"Новая генерация года"

Ирина Говоруха – популярная писательница, блоггер, журналист;

"Лидер малого и среднего бизнеса года"

"Медицинский центр Олега Колибабы";

"Информационно-аналитический телеканал года"

Телеканал "Первый деловой".

Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2017" стали:

Мари-Луиз Колейро-Прека - Президент Республики Мальта - Международная премия в области общественно-политической деятельности;

Ли Янг-Гу – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине - Международная премия в области дипломатии;

Людмила Монастырская - Народная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины - Международная премия "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины"

Ион Суручану - Народный артист Молдовы - Международная премия "За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов";

Сестры Элла и Дина Роуз (США) - популярные эстрадные певицы - Международная премия в области культуры и искусства;

Алекс Горошовский - американский бизнесмен, общественный деятель, основатель агенции "Prestige Home Care Agency" - Международная премия "За милосердное отношение и искреннюю заботу о украинской диаспоре США";

Нина Матвиенко - Народная артистка Украины, Герой Украины - Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни";

Владимир Розуменко - профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины - Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир Украинцев";

Издательский дом «АДЕФ-Украина» - Специальная премия "За значительный многолетний вклад в развитие издательско-полиграфичной сферы Украины";

Алексей Семенов - известный медиаменеджер, генеральный продюсер телеканала "Прямой" - Специальная премия "За разработку та успешное внедрение инновационных телеканалов в информационной медиа-среде Украины".