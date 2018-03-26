"Человек года-2017" Энергия обновления

Субботним вечером, 24 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась двадцать вторая торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2017" и обладателей международных и специальных премий программы.
Почти сразу же обретя заслуженный имидж социально ответственного проекта, программа "Человек года" вновь и вновь подтвердила свою сопричастность к процессам, происходящим в украинском обществе. А девиз нынешней церемонии «Энергия обновления» более чем актуален и как нельзя более созвучен с вызовами и требованиями сегодняшнего дня. В этом девизе и чёткая цель самой программы: предоставить и увенчать лаврами национального признания тех, кто уже сегодня работает на радикальное обновление страны и достигли в этом поразительных успехов.
Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал искренней признательностью победителей в 17-ти национальных номинациях, известных зарубежных деятелей - обладателей международных премий и лауреатов специальных премий программы. А поскольку награждение сопровождалось восхитительными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, то праздничное настроение сохранялось до последнего, заключительного аккорда. Им стала "Песня счастливых людей" в исполнении её автора Олега Шака.
Как и у всех предыдущих, у нынешней торжественной церемонии есть, несомненно, свои особенности. Но есть у них и общий фундамент - непреходящие человеческие ценности, оптимизм и вера в будущее. Те основополагающие принципы, которые позволяют общенациональной программе "Человек года" быть по-прежнему востребованной украинским обществом.
Обладателями премий "Человек года-2017" в 17 национальных номинациях стали:
"Региональный лидер года"
Олег Синютка - Председатель Львовской областной государственной администрации;
"Мэр больших городов"
Владислав Атрошенко - Мэр г. Чернигов;
"Мэр малых городов"
Анатолий Федорчук - Мэр г. Борисполь;
"Промышленник года"
Олег Корнецкий - Генеральный директор ОАО "Днепровагонмаш";
"Предприниматель года"
Олег Майборода - Генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент";
"Менеджер года"
Дмитрий Костюк - И.о. директора ГП "Завод «Электротяжмаш";
"Финансист года"
Кирилл Шевченко - Председатель Правления АБ "Укргазбанк";
"Аграрий года"
Виктор Кириченко - Директор Института растениеводства им. В.Юрьева НААН Украины;
"Жилой комплекс года"
ЖК «Золоче» (Застройщик - группа компаний "Золоче". Председатель правления группы компаний Золоче Юрий Коржевский);
"Лидер ресторанного бизнеса года"
Денис Комаренко - совладелец, шеф-повар гастрокафе "Тарелка";
"Загородный оздоровительный комплекс года"
Дачный отель "Глебовка" - собственник Вячеслав Юткин;
"Телевизионный журналист года"
Василий Голованов (Телеканал NewsОne);
"Деятель искусства года"
Раду Поклитару - Заслуженный деятель искусств Украины, хореограф, главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет";
"Спортсмен года"
Элина Свитолина - ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA;
"Меценат года"
Александр Лойфенфельд – Председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд наследия", совладелец благотворительной организации "Фонд духовного возрождения "Живой источник";
"Новая генерация года"
Ирина Говоруха – популярная писательница, блоггер, журналист;
"Лидер малого и среднего бизнеса года"
"Медицинский центр Олега Колибабы";
"Информационно-аналитический телеканал года"
Телеканал "Первый деловой".
Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2017" стали:
Мари-Луиз Колейро-Прека - Президент Республики Мальта - Международная премия в области общественно-политической деятельности;
Ли Янг-Гу – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине - Международная премия в области дипломатии;
Людмила Монастырская - Народная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины - Международная премия "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины"
Ион Суручану - Народный артист Молдовы - Международная премия "За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов";
Сестры Элла и Дина Роуз (США) - популярные эстрадные певицы - Международная премия в области культуры и искусства;
Алекс Горошовский - американский бизнесмен, общественный деятель, основатель агенции "Prestige Home Care Agency" - Международная премия "За милосердное отношение и искреннюю заботу о украинской диаспоре США";
Нина Матвиенко - Народная артистка Украины, Герой Украины - Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни";
Владимир Розуменко - профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины - Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир Украинцев";
Издательский дом «АДЕФ-Украина» - Специальная премия "За значительный многолетний вклад в развитие издательско-полиграфичной сферы Украины";
Алексей Семенов - известный медиаменеджер, генеральный продюсер телеканала "Прямой" - Специальная премия "За разработку та успешное внедрение инновационных телеканалов в информационной медиа-среде Украины".