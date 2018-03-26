"Людина року-2017" Енергія оновлення

Суботнім вечором, 24 березня, в залі Національної опери України відбулася двадцять друга урочиста церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми "Людина року-2017" і володарів міжнародних та спеціальних премій програми.

Майже відразу ж знайшовши заслужений імідж соціально відповідального проекту, програма "Людина року" знову і знову підтвердила свою причетність до процесів, що відбуваються в українському суспільстві. А девіз цьогорічної церемонії «Енергія овлення» більш ніж актуальний і як не можна більш співзвучний з викликами і вимогами сьогоднішнього дня. В цьому девізі і чітка мета самої програми: надати і увінчати лаврами національного визнання тих, хто вже сьогодні працює на радикальне оновлення країни і досягли в цьому вражаючих успіхів.



Заповнений доброзичливою публікою, зал щедро обдаровував щирою вдячністю переможців в 17-ти національних номінаціях, відомих зарубіжних діячів - володарів міжнародних премій і лауреатів спеціальних премій програми. А оскільки нагородження супроводжувалося чудовими виступами відомих оперних та естрадних виконавців, неординарних творчих колективів, то святковий настрій зберігалося до останнього, завершального акорду. Ним стала "Пісня щасливих людей" у виконанні її автора Олега Шака.



Як і у всіх попередніх, у нинішньої урочистої церемонії є, безсумнівно, свої особливості. Але є у них і загальний фундамент - вічні людські цінності, оптимізм і віра в майбутнє. Ті основоположні принципи, які дозволяють загальнонаціональній програмі "Людина року" бути як і раніше затребуваною українським суспільством.

Володарями премій "Людина року-2017" в 17 національних номінаціях стали:

"Регіональний лідер року" Олег Синютка - Голова Львівської обласної державної адміністрації;

"Мер великих міст" Владислав Атрошенко - Міський голова м.Чернігів;

"Мер малих міст" Анатолій Федорчук - Міський голова м.Бориспіль;

"Промисловець року" Олег Корнецький - Генеральний директор ВАТ "Дніпровагонмаш";

"Підприємець року" Олег Майборода - Генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент";

"Менеджер року" Дмитро Костюк - В.о. директора ДП "Завод" Електроважмаш ";

"Фінансист року" Кирило Шевченко - Голова Правління АБ "Укргазбанк";

"Аграрій року" Віктор Кириченко - Директор Інституту рослинництва ім. В.Юр'єва НААН України;

"Житловий комплекс року" ЖК «Золоче» (Забудовник - група компаній "Золоче". Голова правління групи компаній Золоче Юрій Коржевський);

"Лідер ресторанного бізнесу року" Денис Комаренко - співвласник, шеф-кухар гастрокафе "Тарілка";

"Заміський оздоровчий комплекс року" Дачний готель "Глібовка" - власник В'ячеслав Юткін;

"Телевізійний журналіст року" Василь Голованов (Телеканал NewsОne);

"Діяч мистецтв року" Раду Поклітару - Заслужений діяч мистецтв України, хореограф, головний балетмейстер Академічного театру "Київ Модерн-балет";

"Спортсмен року"

Еліна Світоліна - провідна українська тенісистка, четверта ракетка світу в рейтингу WTA;



"Меценат року"

Олександр Лойфенфельд - Голова наглядової ради благодійної організації "Фонд спадщини", співвласник благодійної організації "Фонд духовного відродження" Живе джерело ";



"Нова генерація року"

Ірина Говоруха - популярна письменниця, блогер, журналіст;

"Лідер малого та середнього бізнесу року" - "Медичний центр Олега Колібаби";

"Інформаційно-аналітичний телеканал року" - Телеканал "Перший діловий".

Володарями міжнародних і спеціальних премій програми "Людина року-2017" стали:

Марі-Луїз Колейро-Прека - Президент Республіки Мальта - Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності;

Чи Янг-Гу - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні - Міжнародна премія в галузі дипломатії;

Людмила Монастирська - Народна артистка України, солістка Національної Опери України - Міжнародна премія "За видатний внесок у розвиток культури і мистецтва України"

Іон Суручану - Народний артист Молдови - Міжнародна премія "За зміцнення культурних контактів і духовне зближення народів";

Сестри Елла і Діна Роуз (США) - популярні естрадні співачки - Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва;

Алекс Горошовскій - американський бізнесмен, громадський діяч, засновник агенції "Prestige Home Care Agency" - Міжнародна премія "За милосердне ставлення і щиру турботу про українську діаспору США";

Ніна Матвієнко - Народна артистка України, Герой України - Спеціальна премія ім.М.Вороніна "За високий стиль життя";

Володимир Розуменко - професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України - Спеціальна премія газети "КП в Україні" "Кумир Українців";

Видавничий дім «АДЕФ-Україна» - Спеціальна премія "За значний багаторічний внесок у розвиток видавничо-поліграфічно сфери України";

Олексій Семенов - відомий медіаменеджер, генеральний продюсер телеканалу "Прямий" - Спеціальна премія "За розробку та успішне впровадження інноваційних телеканалів в інформаційній медіа-середовищі України".