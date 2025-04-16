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Не чекай повістки: як щоденні вправи допоможуть легше пройти навчання у ЗСУ

Середа 16 квітня 2025 19:18
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Не чекай повістки: як щоденні вправи допоможуть легше пройти навчання у ЗСУ Фото: Навчання військових в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Мобілізованим до Збройних сил України (ЗСУ) доведеться пройти фізичну підготовку під час навчання. Тому варто почати готуватися ще до отримання повістки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ЗСУ.

Військова служба - це не лише стрільби чи тактичні заняття, а й серйозні фізичні навантаження. І щоб організм був готовий до нових умов, готуватися варто заздалегідь - ще до отримання повістки.

Що очікувати під час навчання

Під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП) ніхто не вимагатиме від новобранця надзусиль із перших днів. Навантаження зростатимуть поступово - з урахуванням фізичного стану кожного. Але легким цей період не буде: організм зазнає чималого стресу, якщо до цього спосіб життя був сидячим.

Чому варто почати вже зараз

Щоденна зарядка, регулярні тренування вдома, у спортзалі чи просто фізична робота - усе це готує тіло до армійських навантажень. Не обов’язково ставати марафонцем: 10 тисяч кроків на день, прогулянки сходами замість ліфта та легка руханка зранку - вже хороший початок.

Мінімальний базовий набір вправ:

  • розтяжка - щоранку або протягом дня;
  • присідання - по 10-20 разів, 2-3 підходи;
  • відтискання - 10-15 разів, 2-3 підходи;
  • підтягування - 5-10 разів;
  • планка - до хвилини, бажано 2-3 підходи.

Для чоловіків старших за 40 років програма повинна бути м’якшою. Наприклад, біг краще замінити швидкою ходьбою, зменшити кількість повторень і давати собі більше часу на відновлення.

Не женіться за рекордами

Фізичні вправи мають бути регулярними та розумними. Не варто намагатися наздогнати сильніших чи перевантажувати себе. Сумлінне, поступове підвищення витривалості - це саме те, що потрібно для успішної адаптації у війську.

Перші тижні у підрозділі покажуть: добре, якщо тіло вже готове до нового ритму. Якщо ні - доведеться витрачати час і сили на адаптацію замість ефективного навчання.

Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 6 серпня 2025 року. Це вже 15-те продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідні законопроєкти були внесені президентом Володимиром Зеленським і підтримані більшістю депутатів. Тепер документи має підписати глава держави.

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