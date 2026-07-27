Чекати на спеку чи посуху: синоптики детально розповіли, якою буде погода у серпні

Серпень 2026 року в більшості регіонів України очікується теплішим за кліматичну норму. Водночас кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
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За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме +21...+25 градусів, у гірських районах - +17...+19 градусів.
Це приблизно на 2 градуси вище за кліматичну норму.
Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середня температура очікується близькою до норми.
У серпні в більшості регіонів УкрГМЦ прогнозує 34-60 мм опадів, що відповідає 80-100% кліматичної норми.
Натомість у західних областях опадів очікується менше. Там може випасти 36-46 мм, а в гірських районах - 50-70 мм, що становить лише 50-70% від норми.
Якою буде погода в Україні у серпні 2026 року? (інфографіка: РБК-Україна)
За кліматичними даними, середня температура серпня в Україні становить +18...+24 градуси, а в гірських районах - +13...+19 градусів.
Абсолютний мінімум температури коливається від +6,0 до +0,1 градуса, хоча в Карпатах, Волинській, Львівській, північних, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями фіксували морози від -0,6 до -2,3 градуса. На півдні країни мінімальна температура становила від +6,1 до +12,9 градуса.
Водночас абсолютний максимум температури сягав +33,1...+38,6 градуса, а в окремих регіонах, крім більшості західних областей, - +39,1...+42,0 градуса. У гірських районах максимальна температура становила +26,9...+38,5 градуса.
Середня місячна кількість опадів зазвичай становить від 30 до 97 мм залежно від регіону. Найменше опадів зазвичай випадає у Херсонській області та західних районах Криму - 24-28 мм, а найбільше - на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, де місцями фіксують 104-120 мм.
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