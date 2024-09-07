Чекаємо на стабілізацію ситуації: Зеленський про Покровський напрямок

За його словами, ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку непроста. Проте в останні три-чотири доби стала кращою, ніж було.

"Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, який проходив у Німеччині, а також форум "Амброзетті" в Італії - ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що всі деталі по декілька разів обговорював із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Проте не хоче завчасно говорити про те, коли ситуація стабілізується.

"Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", - резюмував голова української держави.