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Ждем стабилизацию ситуации: Зеленский о Покровском направлении

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние несколько суток ситуация на Покровском направлении была лучше. Однако необходимо дождаться стабилизации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским СМИ, которое транслировали в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на Покровском направлении в любом случае непростая. Однако в последние трое-четверо суток стала лучше, чем было.

"Я благодарен воинам, и к выезду (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, а также форум "Амброзетти" в Италии - ред.) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что все детали несколько раз обсуждал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Однако не хочет раньше времени говорить о том, когда ситуация стабилизируется.

"Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - резюмировал глава украинского государства.

Отметим, что в последнее время на Покровском направлении происходит наибольшее количество боев. В частности, вчера вечером, 6 августа, по состоянию на 22:00 на фронте с начала суток произошло 165 боевых столкновений, 45 из которых - на Покровском направлении.

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