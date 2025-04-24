Чекаємо дій: Зеленський розкритикував слабкий тиск США на Росію

Тиску на Росію не достатньо

За словами Зеленського, навіть боротьба за незалежність є питанням виживання, тому позиція України є чіткою і прозорою.

"Трамп і США сказали, що якщо одна зі сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна приймає всі ідеї від партнерів крім тих, які можуть суперечити українському законодавству та Конституції.

Зеленський визнав, що наразі не бачить достатнього тиску на Росію. Але Україна сподівається на посилення санкцій, проте поки що не бачить нових дієвих кроків з боку міжнародної спільноти.

"Без емоцій і закидів дуже прямо говоримо – вважаємо, що при більшому тиску на РФ ми зможемо наблизити наші сторони до повного припинення вогню. Це крок номер один", - заявив президент.

Він також наголосив, що сам факт готовності України сідати за стіл переговорів із тими, хто розв’язав війну та вбив тисячі громадян, вже є компромісом.

"Коли ми говоримо про компроміси, я вважаю, що на нас напали, вбили тисячі людей, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами – це великий компроміс", - підкреслив він.

Україна згодна на повне припинення вогню

Зеленський заявив, що Україна не прагне до затягування війни, а навпаки - наполягає на її якнайшвидшому завершенні. За його словами, першим кроком на цьому шляху має стати повне припинення вогню, і саме з цього починаються всі мирні ініціативи, які пропонують міжнародні лідери.

"Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалась. І тому ми говоримо, що перший крок - сісфаєр (припинення вогню - ред.). І тут всі ініціативи важливі. Різні ініціативи можуть бути, але все одно кожен із лідерів, який пропонує ту чи іншу мирну ініціативу, починає з повного безумовного припинення вогню", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що на такий підхід погоджуються всі сторони, окрім Росії.

Крім того, президент наголосив на ще одній принциповій вимозі України - поверненні депортованих дітей. Зеленський підкреслив, що це є "червоною лінією", яку не можна ігнорувати. Так само важливим, за його словами, залишається обмін полоненими - як військовими, так і цивільними, включно з журналістами.

"Ми хочемо зробити обмін усіх на всіх - військових, повернути цивільних, журналістів. Ми не хочемо від цього відмовлятися, і це червона лінія. Кому вона заважає?" - зазначив глава держави.

Гарантії безпеки

Зеленський порушив питання гарантій безпеки для України та ролі міжнародних партнерів у забезпеченні стабільного миру. За його словами, перш за все потрібно визначити, хто саме і чого буде гарантом.

"Хто буде гарантом? Передусім номер один - треба зрозуміти, гарантом чого", - сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що США можуть посилити тиск, що приведе до повного припинення вогню. Однак, додав він, існує серйозне питання - хто саме гарантуватиме безпеку для України після завершення бойових дій.

Президент наголосив, що Україна не хоче замороженого конфлікту, який через рік чи кілька років знову може перерости у війну. Хоча він утримався від детального обговорення теми НАТО, Зеленський вказав, що на європейському континенті це зрозумілий формат.

"Я не хочу говорити багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. Якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО - ми говоримо завжди - Росія не може накладати вето, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки", - заявив глава держави.

Він також додав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів безпеки сильних гравців, зокрема США та європейські країни. Окремо він висловив бажання залучити й лідерів африканських держав.

Зеленський підкреслив, що немає сенсу обговорювати будь-які "червоні лінії" без попереднього припинення вогню, адже це лише затягне процес і призведе до затяжної війни.

"Нема сенсу без припинення вогню говорити про будь-які червоні лінії, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну", - підсумував він.