Чекає на британській сцені: принц Гаррі завітав до акторів Театру ветеранів у Львові

Принц Гаррі у Львові

Минулими вихідними принц Гаррі приїхав до Львова, щоб зустрітися з українськими учасниками міжнародних змагань "Ігри Нескорених" (Invictus Games). Серед них був актор Театру ветеранів Іван Войнов.

Дізнавшись про театр, герцог Сассекський вирішив познайомитися з його колективом. Для творчої команди зустріч стала несподіванкою, розповів актор і військовослужбовець-ветеран Артем Мороз.

"Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото", - розповів Мороз.

Принц Гаррі з актором Театру ветеранів Артемом Морозом (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Принц зацікавився виставою "Енеїда"

Художній керівник Театру ветеранів, режисер та військовослужбовець Сил ТрО Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що принц Гаррі назвав театральне мистецтво потужним інструментом мотивації та реабілітації захисників.

Через щільний графік герцог не зміг залишитися на сам показ, проте висловив бажання побачити постановку на британській сцені.

"Це зайвий доказ того, що народжений в Силах територіальної оборони Театр ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є і потужним інструментом міжнародної дипломатії", - наголосив Ахтем Сеітаблаєв.

Він додав, що лише у цьому році у Театру ветеранів відбулося п'ять міжнародних зустрічей, і вже є кілька запрошень показати виставу "Енеїда" на провідних театральних майданчиках Європи та Америки.

Вистава "Енеїда" (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Постановка "Енеїда", яку Театр Ветеранів цього разу показував в рамках Всеукраїнських Ігор Нескорених, традиційно пройшла з повним аншлагом. А глядачі Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки ще довго не відпускали акторів зі сцени.

"Я ще ніколи не чув, щоб так аплодував зал", - поділився враженнями актор Артем Мороз.

Що відомо про Театр ветеранів та "Ігри Нескорених"

Театр ветеранів заснували у 2024 році як спільний проєкт відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та Театру Драматургів.

Його головна мета - психологічна та соціальна реабілітація військових через творчість, де бійці пишуть власні п'єси на основі бойового досвіду та грають на сцені. Зокрема, у виставі "Енеїда" (прем'єра якої відбулася у лютому 2026 року) беруть участь ветерани та чинні військові, у тому числі захисники з важкими пораненнями та ампутаціями.

"Ігри Нескорених" (Invictus Games) - міжнародні мультиспортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів, започатковані принцом Гаррі у 2014 році. Наступні глобальні ігри відбудуться у 2027 році в британському Бірмінгемі.