У Чехії заявили про проблеми з постачанням нафти через "Дружбу"

Чехія припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба". Звідти країна отримує 60% нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Novinky.
За даними ЗМІ, потік нафти припинився у середу, 4 грудня. Згодом міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек підтвердив, що є проблеми із постачанням нафти.
"Ми знаємо про ситуацію і перебуваємо в контакті з усіма відповідними сторонами", - сказав він.
За його словами, зупинка не становить небезпеки для Чехії, і країна має достатньо нафти:
"Нафтопереробні заводи добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо надійну систему державних матеріальних резервів", - відповів міністр.
Водночас речник компанії Unipetrol Павел Кайдл заявив, що причина затримок сирої нафти "на стороні постачальника, поза нашим контролем".
Варто зауважити, що Чехія імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: близько 60% – через нафтопровід "Дружба", решту, 40%, через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.
Трубопровід "Дружба" є найбільшим російським маршрутом постачання нафти до Європи. У Білорусі він розгалужується на дві гілки. Північна веде до Польщі та Німеччини, але після запровадження санкцій Євросоюзу транспортування російської нафти цією гілкою припинилося. З початку 2023 року її замінила казахстанська нафта. Південна гілка проходить через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.
Даний нафтопровід все ще має важливе значення, наприклад, для Угорщини.
Раніше ми писали про те, стався витік на нафтопроводі "Дружба" на ділянці в районі міста Пневи, що на заході Польщі. А після цього повідомлялось, що у Словаччині були зафіксовані дії, які вказують на можливу підготовку до здійснення терористичної атаки на об'єкти критичної інфраструктури країни.
Детально про ситуацію з транзитом нафти читайте в матеріалі РБК-Україна "Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції".