У Чехії запровадять податок на надмірний прибуток енергетичних компаній та банків

Нижня палата парламенту Чехії затвердила 60% податок на надмірні доходи енергетичних компаній і банків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Новий податок має допомогти уряду зібрати наступного року 3,4 мільярда доларів на фінансування допомоги людям та фірмам, які постраждали від різкого зростання цін на електрику та газ.

Правоцентристський уряд у Празі прагне оподатковувати додатковий прибуток енергетичних груп. Цей план обурив порушені сектори економіки та спонукав одну з великих енергетичних компаній оголосити про перенесення торгової діяльності за кордон.

Податок застосовуватиметься протягом трьох років, починаючи з 2023 року. Законопроект ще має отримати схвалення Сенату.