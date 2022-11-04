UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чехії запровадять податок на надмірний прибуток енергетичних компаній та банків

Фото: Чехія запровадить податок на надмірний прибуток енергетичних компаній (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нижня палата парламенту Чехії затвердила 60% податок на надмірні доходи енергетичних компаній і банків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Новий податок має допомогти уряду зібрати наступного року 3,4 мільярда доларів на фінансування допомоги людям та фірмам, які постраждали від різкого зростання цін на електрику та газ.

Правоцентристський уряд у Празі прагне оподатковувати додатковий прибуток енергетичних груп. Цей план обурив порушені сектори економіки та спонукав одну з великих енергетичних компаній оголосити про перенесення торгової діяльності за кордон.

Податок застосовуватиметься протягом трьох років, починаючи з 2023 року. Законопроект ще має отримати схвалення Сенату.

Раніше ми писали, що комітет Палати представників із закордонних справ чеського парламенту ухвалив резолюцію, яка назвала нинішній російський режим терористичним.

Також президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала підписали спільну декларацію з євроатлантичної перспективи України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія