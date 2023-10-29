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У Чехії закликали до виходу країни з ООН через антиізраїльську резолюцію

Фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (flickr com odscz)
Автор: Наталія Юрченко

У Чехії закликають до виходу країни з ООН після того, як Генеральна асамблея ухвалила антиізраїльську резолюцію.

Таку заяву зробила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Чернохова різко засудила резолюцію ООН, яка закликає до "перемир'я" між Ізраїлем та ХАМАС і не засуджує дії бойовиків.

Міністр вважає, що Чехія повинна вийти з ООН, яка, на її думку, "підтримує терористів".

"Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї", - наголосила міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у п'ятницю,27 жовтня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо загострення конфлікту на Близькому Сході. Проєкт документ підготували Йорданія та ще понад 40 країн. Резолюцію не підтримали 14 країн, серед них Чехія. Ще 45 країн утрималися, зокрема, й Україна.

Резолюція ООН засуджує насильство щодо палестинців та ізраїльтян, а також закликає до гуманітарного перемир'я та звільнення заручників.

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