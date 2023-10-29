В Чехии призвали к выходу страны из ООН из-за антиизраильской резолюции

Чернохова резко осудила резолюцию ООН, которая призывает к "перемирию" между Израилем и ХАМАС и не осуждает действия боевиков.

Министр считает, что Чехия должна выйти из ООН, которая, по ее мнению, "поддерживает террористов".

"Мне стыдно за ООН. На мой взгляд, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Предлагаю выйти из нее", - подчеркнула министр.

Что этому предшествовало

Напомним, в пятницу, 27 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию по обострению конфликта на Ближнем Востоке. Проект документа подготовили Иордания и еще более 40 стран. Резолюцию не поддержали 14 стран, в том числе Чехия. Еще 45 стран воздержались, в частности, Украина.

Резолюция ООН осуждает насилие в отношении палестинцев и израильтян, а также призывает к гуманитарному перемирию и освобождению заложников.