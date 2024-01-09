У Чехії відкрилася онлайн-реєстрація на продовження захисту: які документи необхідні

У Чехії розпочав роботу сайт для онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту до 2025 року.Заповнення інформації та за запис на фізичний прийом до підрозділу МВС Чехії є першим етапом процедури і автоматично продовжує статус до 30 вересня 2024 року. Під час візиту біженці отримають візову наклейку, що продовжить тимчасовий захист до 2025 року.

Першим кроком реєстрації на сайті є створення нового облікового запису. Біженцям треба вказати свою електронну адресу. Також треба буде надати таку інформацію:

прізвище та ім'я, номер паспорта та номер першої візи тимчасового захисту за наявності;

своє місце проживання у Чехії.

При реєстрації дитини до 15 років треба вказати:

адресу та назва школи або дитячого садка, до якого ходить дитина;

документ, що підтверджує зв’язок дорослого з дитиною (свідоцтво про народження, нотаріально засвідчена довіреність від батьків дитини або афідевіт у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD). Згодом можуть попросити пред'явити оригінал або завірену копію документа, також треба буде віддати звичайну копію свідоцтва про народження або рішення офіційного органу.

Біженці від 15 років можуть реєструватися самостійно.

Під час онлайн-реєстрації буде запропоновано заповнити коротку анкету для розуміння потреб біженців та покращення якості послуг.

На електронну адресу надійде лист з підтвердженням реєстрації.

Маломобільні люди, які перебувають у спеціальних закладах із доглядом, також мають реєструватися на продовження захисту онлайн. Якщо людина не може відвідати відділення МВС, необхідно надати медичну довідку або інший документ, який це підтвердить. Співробітник установи, де знаходиться маломобільна людина, може отримати візову наклейку на підставі довіреності. МВС радить звертатися за телефоном +420 974 801 802.