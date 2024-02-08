В Чехії створили програму для збереження унікальних українських книжок

Організатори звернулися до бізнесу, організацій, фахівців та всіх небайдужих із проханням зібрати кошти для облаштування двох спеціальних пересувних реставраційних майстерень. Вони мають доїхати до міст і районів України, що постраждали від російських бомбардувань і обстрілів, щоб урятувати український книжковий фонд.

Одночасно з 21 листопада 2023 року триває збір коштів у громадський збір на "Ковчег №2". Його завдання - оцифровка документів для запобігання їхній безповоротній втраті.

Згідно з планами, "Ковчег" буде готовий вирушити до України в середині 2024 року. Фахівці сподіваються, що така майстерня зможе дістатися міст, які найбільше постраждали від російської агресії.

Заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст пояснив необхідність такої програми тим, що росіяни цілеспрямовано бомбардують книгарні та архіви і "хочуть стерти український народ".

Цільова сума – 12 млн крон, наразі на веб-сайті zapojmeukrajinu.cz зібрано понад 460 тис. крон.

Для збору фондів до програми "Ковчег" приєднався також "Добродійний фонд для України". Станом на сьогодні вже зібрано 317 тисяч чеських крон – це близько 516 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні планують запуск Національної електронної бібліотеки, що зберігатиме документальну спадщину нашої держави.

А Національний музей історії України показав, як під час війни зберігає цінні експонати.

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