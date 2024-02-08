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В Чехии создали программу для сохранения уникальных украинских книг

Фото: Чехия поможет сохранить библиотеки украинских старопечатных книг (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Чехии создали специальную программу "Archa" - "Ковчег" для сохранения украинских старопечатных книг и уникальных книжных изданий. Инициаторами выступили министерство культуры Чехии и Национальная библиотека Чешской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Организаторы обратились к бизнесу, организациям, специалистам и всем неравнодушным с просьбой собрать средства для обустройства двух специальных передвижных реставрационных мастерских. Они должны доехать в города и районы Украины, пострадавшие от российских бомбардировок и обстрелов, чтобы спасти украинский книжный фонд.

Одновременно с 21 ноября 2023 года продолжается сбор средств в общественный сбор на "Ковчег №2". Его задача - оцифровка документов для предотвращения их безвозвратной потери.

Согласно планам, "Ковчег" будет готов отправиться в Украину в середине 2024 года. Специалисты надеются, что такая мастерская сможет добраться до городов, которые больше всего пострадали от российской агрессии.

Заместитель министра культуры Чехии Ондржей Храст объяснил необходимость такой программы тем, что россияне целенаправленно бомбардируют книжные магазины и архивы и "хотят стереть украинский народ".

Целевая сумма - 12 млн крон, сейчас на веб-сайте zapojmeukrajinu.cz собрано более 460 тыс. крон.

Для сбора фондов к программе "Ковчег" присоединился также "Благотворительный фонд для Украины". На сегодня уже собрано 317 тысяч чешских крон - это около 516 тысяч гривен.

Напомним, в Украине планируют запуск Национальной электронной библиотеки, которая будет хранить документальное наследие нашего государства.

А Национальный музей истории Украины показал, как во время войны сохраняет ценные экспонаты.

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