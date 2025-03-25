ua en ru
Вт, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

Вівторок 25 березня 2025 13:30
UA EN RU
У Чехії стався вибух на складі боєприпасів Фото: у Чехії стався вибух на складі боєприпасів 25 березня (hzscr.gov.cz)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 25 березня, на складі боєприпасів у населеному пункті Боржини у центральній частині Чехії стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK Ceske Noviny.

За даними ЗМІ, вибух пролунав сьогодні о 08:45 за місцевим часом на складі заводу STV Group у Полічці Світавського району. Це підприємство виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

За попередніми даними вже відомо про одного важкопораненого, якого доправили до лікарні гелікоптером. З районів поблизу місця події евакуювали людей. Небезпеки для місцевих жителів немає. Декілька розташованих поблизу доріг перекриті.

Ймовірна причина вибуху - порушення технологічного процесу. Зазначається, що складі, де пролунав вибух, не лише складуються, а й виробляються великокаліберні боєприпаси.

Нагадаємо, Чехія відіграє ключову роль у постачанні боєприпасів для України, організовуючи масштабні закупівлі та координуючи міжнародні ініціативи з їхнього виробництва. Уряд Чехії, разом із партнерами по ЄС та НАТО, запустив проект із закупівлі артилерійських снарядів калібру 155 мм і 122 мм.

Чехія також нарощує власне виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії та бронетехніки. Чеські оборонні підприємства збільшують темпи випуску снарядів, а також займаються модернізацією старих запасів радянського зразка, щоб передати їх Україні. Завдяки цьому Чехія не лише зміцнює обороноздатність України, а й посилює свою роль у європейському військово-промисловому комплексі.

Нагадаємо, на початку січня шестеро людей загинули в результаті вибуху в ресторані в одному з міст Чехії. Вибух балона з пропан-бутаном стався у ресторані в місті Мост, на північному заході Чехії, через що будівля закладу спалахнула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Вибух Вибух боєприпасів
NEWS
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян