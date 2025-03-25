В Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

Во вторник, 25 марта, на складе боеприпасов в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK Ceske Noviny.

По данным СМИ, взрыв прогремел сегодня в 08:45 по местному времени на складе завода STV Group в Полечке Свитавского района. Это предприятие производит крупнокалиберные боеприпасы и занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

По предварительным данным уже известно об одном тяжелораненом, которого доставили в больницу вертолетом. Из районов вблизи места происшествия эвакуировали людей. Опасности для местных жителей нет. Несколько расположенных поблизости дорог перекрыты.