У Чехії стартував збір коштів на дрони-перехоплювачі для України

Збір проводять чеські активісти з об'єднання Skupina D. Від початку повномасштабної війни вони вже передали Україні тисячі безпілотників.

Кампанія спрямована на придбання дронів-перехоплювачів, які зупинятимуть російські безпілотники в повітрі до того, як вони долетять до населених пунктів України.

Charlie One підтримав генерал Карел Ржегка, начальник генштабу чеської армії та почесний голова об'єднання Skupina D, який виступає головною публічною особою кампанії. Він заявив, що для нього велика честь, що кампанія носить його ім’я (позивний генерала - Charlie).

"Прізвисько Charlie супроводжує мене майже все моє військове життя. І саме тому цей безпілотник, призначений для полювання та знищення російських ударних безпілотників, називається просто Charlie One", - йдеться у зверненні чеського генерала.

Ржегка заявив, що пишається тим, що допоможе захистити українські сім'ї з дітьми. Він додав, що кожен дрон, збитий над Україною, - це дрон, який ніколи не досягне Чехії.

Що відомо про Charlie One

Charlie One - спеціалізована оборонна система, яка призначена для перехоплення ударних безпілотників до того, як вони дістануться населених пунктів. Їхній пуск здійснюється протягом кількох хвилин.

Ці дрони виявляють ворожі безпілотники, відстежують їх, після чого знищують у повітрі. Charlie One може працювати як вдень, так і вночі. Його виробника і характеристики тримають в таємниці.

Вартість одного дрона-перехоплювача становить близько 60 тисяч чеських крон. Наразі вже зібрано понад 5 млн крон.