В Чехії розповсюдили фейк про смерть кандидата в президенти: ЗМІ знайшли російський слід

У Чехії невідомі розповсюдили фейк про нібито смерть колишнього генерала НАТО Петера Павела, який є один з кандидатів у президенти.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Seznam Zpráv .

Видання пише, що зловмисники створили сайт, майже повністю ідентичний реальному сайту кандидата. Там вони розмістили повідомлення про нібито його смерть від "серцевої недостатності", а потім почали розсилати цю інформацію в різні ЗМІ за допомогою електронної пошти.

Речниця Павела Маркета Регакова спростувала заяву, повідомивши, що з генералом все добре і зараз його команда продумує юридичні кроки стосовно ситуації.

Сам Петер Павел теж опублікував у своєму Twitter заяву-спростування, додавши, що поліція вже займається цією справою.

"Я живий. Ніколи б не подумав, що мені доведеться писати про це у соцмережі. Хтось розповсюджує підроблену копію мого сайту від імені моїх речників з повідомленням про нібито мою смерть. Антикампанія пробила нове дно, давайте скажемо їй гучне "ні" на виборчих дільницях. Поширюйте, нехай правда переможе", - заявив він.

Оппонент Павла Андрей Бабіш також призвав до розслідування справи і заявив, що вважає подібні дії на виборах "неприпустимими".

Журналісти видання вияснили, що розсилка здійснювалась за допомогою російського сервісу "Яндекс", а домент сайту зареєстровано на канадську компанію Tucows. Домен і сайт керуються компанією Njalla, що розташована на карибському острові Невіс. Ця компанія гарантує клієнтам повну конфіденційність і приймає оплату в декількох видах криптовалют.