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В Чехии распространили фейк о смерти кандидата в президенты: СМИ нашли российский след

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Чехия, Пятница 27 января 2023 00:46
В Чехии распространили фейк о смерти кандидата в президенты: СМИ нашли российский след
Автор: Антон Малиновский

В Чехии неизвестные распространили фейк о якобы смерти бывшего генерала НАТО Петера Павела, который является одним из кандидатов в президенты.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Seznam Zpráv.

Издание пишет, что злоумышленники создали сайт, почти полностью идентичный реальному сайту кандидата. Там они разместили сообщения о якобы его смерти от "сердечной недостаточности", а затем начали рассылать эту информацию в разные СМИ с помощью электронной почты.

Спикер Павела Маркета Регакова опровергла заявление, сообщив, что с генералом все хорошо и сейчас его команда продумывает юридические шаги по ситуации.

Сам Петер Павел тоже опубликовал в своем Twitter заявление-опровержение, добавив, что полиция уже занимается этим делом.

"Я жив.Ниогда бы не подумал, что мне придется писать об этом в соцсети. Кто-то распространяет подделаную копию моего сайта от имени моих спикеров с сообщением о якобы моей смерти. Антикампания пробила новое дно, давайте скажем ей громкое "нет" на избирательных участках. Распространяйте, пусть правда победит", - заявил он.

Оппонент Павла Андрей Бабиш также призвал к расследованию дела и заявил, что считает подобные действия на выборах "недопустимыми".

Журналисты издания выяснили, что рассылка производилась с помощью российского сервиса "Яндекс", а домент сайта зарегистрирован на канадскую компанию Tucows. Домен и сайт управляются компанией Njalla, расположенной на карибском острове Невис. Эта компания гарантирует клиентам полную конфиденциальность и принимает оплату в нескольких видах криптовалюта.

Напомним, что результаты опроса свидетельствуют о том, что пророссийский кандидат в президенты Чехии бывший премьер-министр Андрей Бабиш проигрывает во втором туре выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел .

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