У Чехії різко знизилась кількість українців у гуманітарному житлі: причини

Де найбільше біженців втратили безкоштовне житло

Кількість українських біженців, які проживають у безкоштовному гуманітарному житлі у Чехії, у вересні зменшилася в рази. За даними інформаційної системи про надання гуманітарного житла HUMPO, станом на 28 серпня у таких приміщеннях було зареєстровано 20 839 осіб, 10 вересня - вже тільки 2811 українських біженців.

Причиною є зміна правил надання гуманітарного житла українським біженцям, які набули чинності з 1 вересня 2024 року. Тепер право на безкоштовне проживання надається лише на 90 днів, включаючи вразливих осіб. Тепер усі біженці повинні оплачувати житло на комерційних засадах чи шукати собі квартиру на ринку оренди.

У Празі кількість людей, які залишаються у гуманітарному житлі скоротилася на 99,5%. У кінці серпня у столиці Чехії так розміщували 2243 людей, а у вересні – лише 11. Це чотири дитини віком до 6 років, чотири – віком 6-18 років, двоє дорослих чоловіків та один пенсіонер.

У Ліберецькому краї кількість біженців у гуманітарному житлі зменшилася на 96% - із 1315 до 52 осіб. Найменше втратили безкоштовне житло українці в Оломоуцькому краї - з 1532 людей залишилось 725. У Південночеському краї з 1352 людей у гуманітарному житлі залишилися 327.

За даними Міністерства праці та соціальних питань, гуманітарну допомогу в серпні отримали приблизно 93 000 людей, більшість з яких були визначені як вразливі. Загалом у Чехії перебувають 370 000 біженців із України.

Фото: Розміщення українських біженців у Чехії (gettyimages.com)

Біженцям складно оплачувати житло

Як зазначають у гуманітарних організаціях, багато людей продовжують проживати у тих самих закладах розміщення. Проте тепер оплачують своє проживання із гуманітарної допомоги. Часто передбачених виплат не вистачає.

"У більшості випадків допомога не покриває витрати на проживання. Тож вони платять з мінімальної суми на проживання, і в результаті у них залишається менше грошей і вони більше залежать від продовольчих банків та іншої підтримки", - зазначає Клара Бумова з Charity Czech Republic.

Через припинення безкоштовного розміщення частина біженців вирішили повернутися в Україну.

"І це включає людей із зон бойових дій, з тим фактом, що вони будуть внутрішньо переміщеними біженцями", – додає вона.

Між тим, до Чехії продовжують їхати українські біженці. З 1 по 8 вересня, наприклад, додалося 1935 осіб. Тижнем раніше – 1473.