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У Чехії назвали Росію "прямою військовою загрозою" на тлі війни в Україні

Фото: у Чехії назвали Росію "прямою військовою загрозою" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія вважає, що Росія несе пряму військову загрозу. Країна запровадила нову стратегію безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава департаменту безпеки Міністерства закордонних справ Чехії Мартін Повейсил прокоментував нову стратегію безпеки, схвалену урядом Чехії напередодні. Вона спрямована на підвищення обізнаності громадян про ситуацію з безпекою.

Повейсил зазначив, що Росія є загрозою для Чехії та східних союзників НАТО на тлі війни в Україні.

"Неможливо виключити пряму військову загрозу (з боку Росії, - ред.) в осяжному майбутньому", - сказав він.

При цьому представник МЗС Чехії попередив громадян про загрози кібератак, зокрема у сферах науки та досліджень.

"Ми бачимо, як сфери, які донедавна сприймалися як вільні від аспектів безпеки, поступово беруть до уваги безпеку", - додав чиновник.

Позиція Чехії щодо війни в Україні

Чехія разом з Польщею та країнами Балтії однієї з перших засудила російське вторгнення в Україну. Країна надала фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Крім того, Чехія прийняла десятки тисяч українських біженців.

Також Прага підтримує вступ України до Європейського союзу та НАТО. Нещодавно прем'єр Чехії відзвітував, яку військову допомогу надали Україні.

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