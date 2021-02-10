Чехия может закупить "Спутник V". Но не будет использовать до решения ЕС

По его словам, Прага не рассматривает возможность использования "Спутник V" без одобрения EMA, но могла бы закупить ее, чтобы был запас.

"Если бы мы могли получить гарантию доставки и нужно было бы ждать только утверждения, мы могли бы выиграть время и получить преимущество", - отметил Бабиш и подчеркнул, что аналогичный подход к закупкам использовали такие страны, как Греция и Австрия, в случае вакцины AstraZeneca.

Он также добавил, что Чехия заказала 4 млн доз вакцины Sinopharm и могла бы заказать еще 2 млн доз "Спутника V".