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Чехия может закупить "Спутник V". Но не будет использовать до решения ЕС

Автор: РБК-Украина

Чехия допускает возможность закупки российской вакцины от COVID "Спутник V". Но применять ее будут только после одобрения европейского регулятора.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает idnes.cz.

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По его словам, Прага не рассматривает возможность использования "Спутник V" без одобрения EMA, но могла бы закупить ее, чтобы был запас.

"Если бы мы могли получить гарантию доставки и нужно было бы ждать только утверждения, мы могли бы выиграть время и получить преимущество", - отметил Бабиш и подчеркнул, что аналогичный подход к закупкам использовали такие страны, как Греция и Австрия, в случае вакцины AstraZeneca.

Он также добавил, что Чехия заказала 4 млн доз вакцины Sinopharm и могла бы заказать еще 2 млн доз "Спутника V".

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии собираются производить вакцину Novavax от коронавируса.

На этой неделе в Иране стартовала вакцинация от COVID-19. Использовать будут российский "Спутник V". До этого стало известно, что Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки "Спутника V".

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