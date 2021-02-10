Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС

За його словами, Прага не розглядає можливість використання "Супутник V" без схвалення EMA, але могла б закупити її, щоб був запас.

"Якщо б ми могли отримати гарантію доставки і треба було б чекати тільки твердження, ми могли б виграти час і отримати перевагу", - зазначив Бабіш і підкреслив, що аналогічний підхід до закупівель використовували такі країни, як Греція та Австрія, у випадку вакцини AstraZeneca.

Він також додав, що Чехія замовила 4 млн доз вакцини Sinopharm і могла б замовити ще 2 млн доз "Супутника V".