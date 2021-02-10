RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС

Автор: РБК-Україна

Чехія допускає можливість закупівлі російської вакцини від COVID "Супутник V". Але застосовуватимуть її лише після схвалення європейського регулятора.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає idnes.cz.

Популярні новини
Після рекордних снігопадів Україну більш ніж на тиждень охоплять сильні морози 08 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
Снігопад на добу і обмеження руху: ситуація в Києві через негоду 08 лютого 2021
Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії 08 лютого 2021
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
Вакцинацію від COVID можуть відкласти на півроку для тих, хто перехворів, - Ляшко 08 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021

За його словами, Прага не розглядає можливість використання "Супутник V" без схвалення EMA, але могла б закупити її, щоб був запас.

"Якщо б ми могли отримати гарантію доставки і треба було б чекати тільки твердження, ми могли б виграти час і отримати перевагу", - зазначив Бабіш і підкреслив, що аналогічний підхід до закупівель використовували такі країни, як Греція та Австрія, у випадку вакцини AstraZeneca.

Він також додав, що Чехія замовила 4 млн доз вакцини Sinopharm і могла б замовити ще 2 млн доз "Супутника V".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії збираються виробляти вакцину Novavax від коронавірусу.

Цього тижня в Ірані стартувала вакцинація від COVID-19. Використовувати будуть російський "Супутник V". До цього стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі "Супутника V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧехияВакцинаCOVID-19Коронавірус
Читайте також
Українці назвали прийнятну вартість вакцини від COVID-19
Прогноз погоди