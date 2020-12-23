Чехия закрывает все магазины и вводит комендантский час

Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, передает Cesky rozhlas.

Решение об ужесточение было принято в связи с переходом страны на пятый (высший) уровень противодействия распространению коронавируса.

"Согласно имеющимся у нас моделям, мы можем предположить, что, если бы не было принято никаких мер, мы оказались бы в ситуации, когда в конце года у нас было бы 15 тысяч пациентов в день", - пояснил Блатны.

В продуктовых магазинах будет разрешена продажа лишь жизненно необходимых товаров. Школы откроются с 4 января лишь для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.

Также будет введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00.

Напомним, вчера в Чехии было принято решение о продлении чрезвычайной ситуации в стране до 22 января.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнется с 27 декабря.