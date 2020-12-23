Чехія закриває всі магазини і вводить комендантську годину

Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, будуть закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни, передає Cesky rozhlas.

Рішення про посилення було прийнято у зв'язку з переходом країни на п'ятий (найвищий) рівень протидії поширенню коронавірусу.

"Згідно з наявними у нас моделям, ми можемо припустити, що, якби не було вжито жодних заходів, ми опинилися в ситуації, коли в кінці року у нас було б 15 тисяч пацієнтів в день", - пояснив Блатни.

В продуктових магазинах буде дозволено продаж лише життєво необхідних товарів. Школи відкриються 4 січня лише для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.

Також буде введено комендантську годину в період з 21:00 до 5:00.

Нагадаємо, вчора в Чехії було прийнято рішення про продовження надзвичайної ситуації в країні до 22 січня.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що масова вакцинація населення від коронавірусу розпочнеться з 27 грудня.