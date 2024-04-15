Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів для України, - прем'єр

Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.
Про це написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За його словами, ситуація в Україні є критичною. Одна з причин - в українських захисників закінчуються боєприпаси і тому вони змушені щодня приймати складні рішення.
"Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту - тієї лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", - додав глава чеського уряду.
Він також зазначив, що чеська ініціатива по снарядах для України досягає успіху завдяки "оманливій простоті".
"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", - уточнив Фіала.
Як зазначив прем'єр, загалом до ініціативи приєдналося близько 20 країн.
Нагадаємо, ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.
Потім партнери України почали оголошувати, що вони виділяють кошти на закупівлю снарядів для нашої країни.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша партія чеських снарядів очікувалася вже у квітні цього року.
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