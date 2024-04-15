Чехия законтрактовала первые 180 тысяч снарядов для Украины, - премьер

Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для дальнейшей передачи Украине. Еще планируется законтрактовать 300 тысяч боеприпасов.
Об этом написал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По его словам, ситуация в Украине критическая. Одна из причин - у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и из-за этого они вынуждены каждый день принимать сложные решения.
"Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта - той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", - добавил глава чешского правительства.
Он также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря "обманчивой простоте".
"Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы", - уточнил Фиала.
Как отметил премьер, всего к инициатива присоединилось около 20 стран.
Напомним, еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи нужно финансирование.
Затем партнеры Украины начали объявлять о том, что они выделяют средства на закупку снарядов для нашей страны.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первая партия чешских снарядов ожидалась уже в апреле этого года.
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