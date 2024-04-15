Чехия законтрактовала первые 180 тысяч снарядов для Украины, - премьер

По его словам, ситуация в Украине критическая. Одна из причин - у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и из-за этого они вынуждены каждый день принимать сложные решения.

"Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта - той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", - добавил глава чешского правительства.

Он также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря "обманчивой простоте".

"Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы", - уточнил Фиала.

Как отметил премьер, всего к инициатива присоединилось около 20 стран.