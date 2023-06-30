Чехія заборонила спортсменам РФ виступати на території країни

Уряд Чеської Республіки заборонив атлетам, які представляють Росію на спортивній арені, брати участь у змаганнях на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду .

Спортсмени з РФ і російські команди не зможуть змагатися в Чехії. Окрім того, чеським атлетам заборонили виступати на турнірах у Росії.

"Уряд погодився заборонити участь спортсменів і команд, які презентують Російську Федерацію, у змаганнях і матчах, що організовані на території Чеської Республіки", – йдеться в прес-релізі уряду.

Чехія стала першою державою, що заборонила приймати росіян у спортивних змаганнях. Із такою ініціативою виступили міністр освіти, молоді та спорту Мікулаш Бек і низка федерацій. Так місцеві функціонери відреагували на рекомендації МОК із повернення спортсменів РФ і Білорусі в нейтральному статусі.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.