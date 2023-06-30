ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія заборонила спортсменам РФ виступати на території країни

Новость на русском →
Прага, П'ятниця 30 червня 2023 11:26
Чехія заборонила спортсменам РФ виступати на території країни Фото: Чехія не миритиметься з можливим поверненням Росії у міжнародний спорт (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уряд Чеської Республіки заборонив атлетам, які представляють Росію на спортивній арені, брати участь у змаганнях на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Спортсмени з РФ і російські команди не зможуть змагатися в Чехії. Окрім того, чеським атлетам заборонили виступати на турнірах у Росії.

"Уряд погодився заборонити участь спортсменів і команд, які презентують Російську Федерацію, у змаганнях і матчах, що організовані на території Чеської Республіки", – йдеться в прес-релізі уряду.

Чехія стала першою державою, що заборонила приймати росіян у спортивних змаганнях. Із такою ініціативою виступили міністр освіти, молоді та спорту Мікулаш Бек і низка федерацій. Так місцеві функціонери відреагували на рекомендації МОК із повернення спортсменів РФ і Білорусі в нейтральному статусі.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, раніше міністр спорту Гутцайт озвучив кількість спортсменів, які поїхали з України через війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Санкції проти Росії
NEWS
Захисники тиснуть на ворога, бої точаться біля Бахмута та на півдні, - Генштаб
Захисники тиснуть на ворога, бої точаться біля Бахмута та на півдні, - Генштаб
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни