Чехия запретила спортсменам РФ выступать на территории страны

Правительство Чешской Республики запретило атлетам, представляющим Россию на спортивной арене, участвовать в соревнованиях на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства .

Спортсмены из РФ и российские команды не смогут соревноваться в Чехии. Кроме того, чешским атлетам запретили выступать на турнирах в России.

"Правительство согласилось запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организованных на территории Чешской Республики", – говорится в пресс-релизе правительства.

Чехия стала первым государством, запретившим принимать россиян в спортивных состязаниях. С такой инициативой выступили министр образования, молодежи и спорта Микулаш Бек и ряд федераций. Так, местные функционеры отреагировали на рекомендации МОК по возвращению спортсменов РФ и Беларуси в нейтральном статусе.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.