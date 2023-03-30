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Чехія відправила до України 15 протидронних систем

Фото: Чехія відправила до України 15 протидронних систем (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" відправила в Україну 15 мобільних систем протиповітряної оборони MR-2 Viktor, які профінансували за рахунок спільних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чеської ініціативи у Twitter.

"Чеська ініціатива Dárek pro Putina відправляє 15 комплексів протидії безпілотникам MR-2 Viktor від (чеської збройової компанії, - ред.) Excalibur Army в Україну", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на системи зібрали 3,75 млн євро на громадському зборі.

Фото: Чехія відправила до України 15 протидронних систем (twitter.com/DarPutinovi)

Системи MR-2 Viktor

Системи збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army. Це модифікований позашляховик Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе та бомбардувань з повітря.

Спарений кулемет Viktor - це модернізований варіант чеської зенітної зброї з парою кулеметів КПВТ, що використовують високоефективні боєприпаси калібру 14,5х114 мм для знищення повітряних або, за необхідності, наземних цілей. Гармата має міцну конструкцію і хорошу точність стрільби - ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри.

Гармата оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення прямого вогню по наземних цілях.

Нагадаємо, раніше у Чехії для України придбали РСЗВ RM-70 разом із ракетами.

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