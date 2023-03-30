RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем

Фото: Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чешская инициатива "Подарок для Путина" отправила в Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, которые профинансировали за счет совместных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чешской инициативы в Twitter.

"Чешская инициатива Dárek pro Putina отправляет 15 комплексов противодействия беспилотникам MR-2 Viktor от (чешской оружейной компании, - ред.) Excalibur Army в Украину", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на системы собрали 3,75 млн евро на общественном сборе.

Фото: Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем (twitter.com/DarPutinovi)

Системы MR-2 Viktor

Системы собирают на заводе чешской компании Excalibur Army. Это модифицированный внедорожник Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.

Спаренный пулемет Viktor - это модернизированный вариант чешского зенитного оружия с парой пулеметов КПВТ, использующих высокоэффективные боеприпасы калибра 14,5х114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Орудие имеет прочную конструкцию и хорошую точность стрельбы - эффективная дальность стрельбы составляет более 2 километров.

Орудие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения прямого огня по наземным целям.

Напомним, ранее в Чехии для Украины приобрели РСЗО RM-70 вместе с ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВоенная помощьВойна России против Украины