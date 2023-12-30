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Чехія відмовилась від участі в Радбезі ООН, який РФ скликала через вибухи

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Чехія відмовилась брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке вирішила скликати Росія через вибухи в прикордонному з Україною місті Бєлгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеського міністра закордонних справ Яна Ліпавського у Twitter.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", - написав він.

Що цьому передувало

Раніше сьогодні представник Росії в ООН Дмитро Полянський у своєму Twitter заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він також звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії.

Полянський також вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

Детально про те, що сьогодні трапилось у Бєлгороді - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ООНЧехіяВійна Росії проти УкраїниБєлгород