RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия отказалась от участия в Совбезе ООН, который РФ созвала из-за взрывов

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Чехия отказалась участвовать в экстренном заседании Совбеза ООН, которое решило созвать Россия из-за взрывов в приграничном с Украиной городе Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешского министра иностранных дел Яна Липавского в Twitter.

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем", - написал он.

Что этому предшествовало

Ранее сегодня представитель России в ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter заявил, что его страна требует проведения экстренной встречи Совбеза ООН. Он также обвинил Украину в "убийстве мирных жителей" с помощью боеприпасов из Чехии.

Полянский также потребовал присутствия посла Чехии при ООН на заседании.

Заседание Совбеза ООН, созванное Россией, назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Киеву).

Подробно о том, что сегодня произошло в Белгороде - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНЧехияВойна России против УкраиныБелгород