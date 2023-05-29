Чехія ускладнила роботу спецслужбами РФ і знизила кількість їхніх агентів у країні

Російським спецслужбам у Чехії зараз стало складніше використовувати населення як джерело інформації через низьку присутність російських дипломатів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Служби безпеки та інформації Чехії Міхала Куделки , яку приводить České noviny.

"Діяльність російської розвідки більш ризикована, ніж діяльність китайської. У зв'язку з триваючою війною РФ проти України російські операції мають відверто агресивний характер", - йдеться у заяві.

За його словами, росіяни також, імовірно, спробують перешкодити затвердженню американо-чеського договору про оборону.

За словами Куделки, російським спецслужбам зараз складніше використовувати населення як джерело інформації через низьку присутність російських дипломатів у Чехії, обмежену активність російських компаній і важкі варіанти поїздок.

Директор Управління зовнішніх зв'язків та інформації Володимир Посольда додав, що Росія, як і раніше, готова проводити розвідувальні операції за кордоном, зокрема й з операціями з ліквідації конкретних людей.

Він пояснив, що у сфері інформаційних операцій Російська Федерація для Чехії все ще набагато небезпечніша, ніж Китай.

Російські шпигуни у Європі

Ще у вересні того року стало відомо про співробітника Міністерства закордонних справ Чехії, який співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії та "зливав" їм секретну інформацію.

Politico повідомляло, що Росія намагається оговтатися від торішньої скоординованої масової висилки співробітників російської розвідки, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям. Тому зараз Москва робить спроби відродити шпигунську мережу.

Також Yle писало, що десятки російських шпигунів могли працювати чи працюють у країнах Північної Європи під виглядом дипломатів. Вони є співробітниками Служби зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ.