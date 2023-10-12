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Чехія та Данія поставлять в Україну танки та БМП: що увійде до першого пакету

Фото: Чехія та Данія передадуть Україні танки та БМП (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Данія та Чехія найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так виробництва та зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Чехії .

У рамках першої частини проекту Данія і Чехія поставлять майже 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, спостереження і розвідки, нового виробництва та зі складів чеських компаній.

У постачання входить як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована техніка, яка вже використовується ЗСУ. Список створений виходячи з вимог та потреб ЗСУ.

Як заявив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, Міністерство оборони Чехії відіграє роль посередника у цьому проекті. "На нашій території є низка підприємств оборонної промисловості, з якими у нас як у Міністерства оборони довгострокові відносини, і тому ми можемо пов'язати їх із тими, хто, як і ми, хоче допомогти українцям. У цьому випадку це уряд Данії", - сказав він. він.

Завдяки такій формі співпраці можна буде продовжувати військову допомогу Україні не лише найближчими місяцями, а й у 2024 році, за потреби, у довгостроковій перспективі, повідомили у прес-службі.

Данія та Чехія планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 самозарядних знарядь, 7000 протитанкових засобів, 10 000 ручних гранат та 60 мінометних систем та багато іншого. До постачання також увійде значна кількість систем боротьби з дронами, додали в Міноборони Чехії.

Проект допомоги Україні

Нагадаємо, у вересні Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну. Йдеться про танки, гаубиці та ППО.

Відповідний документ про співпрацю було підписано 19 вересня на полях зустрічі контактної групи по Україні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині з представниками Данії та Нідерландів.

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