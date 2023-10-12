Чехия и Дания поставят в Украину танки и БМП: что войдет в первый пакет

В рамках первой части проекта Дания и Чехия поставят почти 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, наблюдения и разведки, разведывательное оборудование, значительное количество крупнокалиберных боеприпасов нового производства и со складов чешских компаний.

В поставку входит как современное чешское вооружение, так и отремонтированная техника, которая уже используется ВСУ. Список создан исходя из требований и потребностей ВСУ.

Как заявил заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, Министерство обороны Чехии играет роль посредника в этом проекте. "На нашей территории есть ряд предприятий оборонной промышленности, с которыми у нас как у Министерства обороны долгосрочные отношения, и поэтому мы можем связать их с теми, кто, как и мы, хочет помочь украинцам. В данном случае это правительство Дании", - сказал он.

Благодаря такой форме сотрудничества можно будет продолжать военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году, при необходимости, в долгосрочной перспективе, сообщили в пресс-службе.

Дания и Чехия планируют в дальнейшем передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 самозарядных орудий, 7000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и 60 минометных систем и многое другое. В поставку также войдет значительное количество систем борьбы с дронами, добавили в Минобороны Чехии.

Проект помощи Украине

Напомним, в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами, что при их финансовой поддержке будет поставлять чешское оружие в Украину. Речь идет о танках, гаубицах и ПВО.

Соответствующий документ о сотрудничестве был подписан 19 сентября на полях встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии с представителями Дании и Нидерландов.