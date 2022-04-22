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Чехия не может сразу отказаться от энергоносителей РФ, но сделает все возможное, - Фиала

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не может сразу отказаться от российских энергоносителей. По его словам, зависимость от газа из России составляет более 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чешского премьера газете Prazsky denik.

"Это будет непросто, ведь одни государства больше зависят от российского газа и нефти, чем другие, для которых отрезать себя (от поставок из России - ред.) не проблема. Для Чехии это было бы фактически невозможно или крайне сложно в данный момент", - сказал Фиала, отвечая на вопрос о европейском единстве по введению эмбарго российские энергоносители, которые путинский режим использует для финансирования войны в Украине.

По его словам, зависимость Чехии от российского газа составляет более 90%. Премьер заверил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы избавиться от нее как можно быстрее.

Напомним, ранее Фиала заявил о планах отказаться от российских энергоносителей в течение пяти лет.

Отметим, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не обсуждает эмбарго на газ из России.

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