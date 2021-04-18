Чехия в Совете ЕС поднимет вопрос взрывов на складах. К ним может быть причастна Россия

"Я поручил нашим послам в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я также расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС", - сообщил Гамачек.

В то же Время чешские СМИ провели собственные расследования этого дела, установив, что на этих складах могло лежать оружие, которое предназначалось Украине и Сирии.

Оружие со складов должны были получить две компании, которые принадлежат болгарском торговцу оружием Эмилиану Гебреву. Он был одним из поставщиков оружия украинской полиции и Нацгвардии, а также сирийским повстанцам.

Гебрева в 2015 году дважды пытались отравить "Новичком". В причастности к отравлению подозревают исполнителей покушения на Скрипаля.