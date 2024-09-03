Чехія продовжить допомагати Україні й боєприпасами, і в інших формах, - прем'єр

"Наші політичні опоненти часто кричать, що ми занадто багато допомагаємо Україні. Що ми маємо зупинитися і настане мир", - написав Фіала.

Однак він наголосив, що Чехія допомагає Україні "запобігти такому кровопролиттю, як сьогодні в Полтаві, коли від російських ракет загинули понад 40 людей".

"Тому ми продовжимо допомагати Україні й у межах нашої ініціативи щодо боєприпасів, і в інших формах", - зазначив чеський прем'єр.