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Чехія продовжить допомагати Україні й боєприпасами, і в інших формах, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія продовжить допомагати Україні й у межах ініціативи щодо боєприпасів, і в інших формах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петера Фіали у соцмережі Х.

"Наші політичні опоненти часто кричать, що ми занадто багато допомагаємо Україні. Що ми маємо зупинитися і настане мир", - написав Фіала.

Однак він наголосив, що Чехія допомагає Україні "запобігти такому кровопролиттю, як сьогодні в Полтаві, коли від російських ракет загинули понад 40 людей".

"Тому ми продовжимо допомагати Україні й у межах нашої ініціативи щодо боєприпасів, і в інших формах", - зазначив чеський прем'єр.

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. Згодом до ініціативи приєдналися низка західних країн.

Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

Окрім того, Міністерство оборони Чехії цього року готується запустити повторну ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів. Цього разу в ініціативі візьмуть участь чеські виробники.

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