Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку

Министерство иностранных дел Чехии призвало российских дипломатов подать в отставку в связи с вторжением РФ в Украину. Иначе, по словам МИД, они могут стать соучастниками "апокалиптического разрушения" суверенной страны.

"Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть совесть и кто сохранил способность распознавать зло: выведите себя из этого круга соучастников", - говорится в заявлении МИДа Чехии.

В частности, Министерство призвало российских дипломатов покинуть "тонущий корабль".

"Мы призываем вас, тех, у кого есть мораль и доброе сердце, покинуть этот тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире", - говорится в заявлении.