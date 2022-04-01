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Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку

Фото: Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Чехии призвало российских дипломатов подать в отставку в связи с вторжением РФ в Украину. Иначе, по словам МИД, они могут стать соучастниками "апокалиптического разрушения" суверенной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть совесть и кто сохранил способность распознавать зло: выведите себя из этого круга соучастников", - говорится в заявлении МИДа Чехии.

В частности, Министерство призвало российских дипломатов покинуть "тонущий корабль".

"Мы призываем вас, тех, у кого есть мораль и доброе сердце, покинуть этот тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире", - говорится в заявлении.

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