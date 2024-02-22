Чехія припинила видачу віз та ПНП громадянам Росії та Білорусі

За його словами, Кабінет міністрів також повинен створити умови для роботи в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з російським і білоруським режимами.

Невдовзі після нападу Росії на Україну позаторік кабінет міністрів Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а потім і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків. Досі постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.

За словами Фіали, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли навчатися, працювати і вести діяльність на території Чехії.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", - сказав Фіала.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольство, вважаються неприйнятними. Це означає, що вони не підлягають розгляду. З минулого року заборона поширюється і на громадян РФ і Білорусі, які також є громадянами іншої держави.

Візи для росіян

Через російське вторгнення в Україну росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, а до окремих - взагалі неможливо. РБК-Україна повідомляло, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.

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