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Чехия прекратила выдачу виз и ВНЖ гражданам России и Беларуси

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, Кабинет министров также должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с российским и белорусским режимами.

Вскоре после нападения России на Украину в позапрошлом году кабинет министров Чехии принял решение прекратить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. До сих пор постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.

По словам Фиалы, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", - сказал Фиала.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми. Это означает, что они не подлежат рассмотрению. С прошлого года запрет распространяется и на граждан РФ и Беларуси, которые также являются гражданами другого государства.

Визы для россиян

Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, а в отдельные - вообще невозможно. РБК-Украина сообщало, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

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