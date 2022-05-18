Чехия получит немецкие танки для помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Еlmundo .

Министерство заявило, что оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2. В свою очередь, у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.

"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией, - заявила министр обороны Кристин Ламберт. - Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard".