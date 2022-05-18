Чехия получит немецкие танки для помощи Украине

Германия поставит Чехии 15 танков, чтобы помочь вооружить Украину. Речь идет про 15 танков Leopard 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Еlmundo.
Министерство заявило, что оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2. В свою очередь, у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.
"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией, - заявила министр обороны Кристин Ламберт. - Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard".
Как сообщалось, Германия поставила в Украину дополнительную партию вооружения. "Тяжелого" оружия в новом транше нет.
В то же время лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в умышленной задержке поставок оружия в Украину.
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