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Чехія повністю закриває кордони з 16 березня

Новини » Політика     13.03.2020 - 14:07
Чехія повністю закриває кордони з 16 березня
Ілюстративне фото (freepik)

Громадянам Чехії теж заборонять залишати країну

Уряд Чехії через коронавірус в країні з 16 березня вводить повну заборону на в'їзд іноземців, а також на виїзд своїх громадян. Про це оголосив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Prague Morning.

За його словами, заборона набуде чинності з 16 березня.

"Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати в Чеську Республіку і в той же час забороняємо всім громадянам Чехії залишати чеську територію", - заявив Гамачек.

Зазначимо, до цього в Чехії виявили 117 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавіруса. В'їзд дозволений тільки словакам і тим, хто має вид на проживання. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Крім того, напередодні уряд Латвії оголосив про введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. На період до середини квітня будуть закриті всі навчальні заклади, а також заборонено проведення масових заходів з понад 200 учасниками.

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