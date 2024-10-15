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Чехія після трирічної паузи призначила нового посла у Росії

Фото: Чехія після трирічної паузи призначила нового посла у Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Чехія призначила нового посла у Москві. Ним бцло призначено Даніеля Коштовала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Чехії.

Як зазначили в МЗС країни, новий посол розпочне роботу в перші місяці наступного року. Він уже отримав агреман від Росії.

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії просування чеських інтересів", - сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Даніель Коштовал розпочав роботу в МЗС Чехії у 1996 році, обіймаючи посади директора департаментів політики безпеки, Північної та Східної Європи, а також генерального директора з питань неєвропейських країн. З 1998 по 2002 рік працював у постійному представництві Чехії при НАТО, а з 2003 по 2006 рік - у посольстві Чехії в Москві. У період з 2009 по 2011 рік він працював у посольстві Чехії у Вашингтоні.

У 2013 році Коштовала призначили першим заступником міністра оборони, де до 2018 року він займався питаннями стратегії, зовнішніх відносин і планування, а згодом - озброєнь і закупівель.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Чехія запропонувала обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Також Чехія намагається включити цю вимогу в 13-й пакет санкцій проти Росії, який готує Євросоюз. Зараз Прага збирає підтримку своєї пропозиції.

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