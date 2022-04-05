Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і БМП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання "Ехо24" .

Повідомляється, що Україні були передані немодернізовані танки Т-72. При цьому точна кількість не називається, проте відомо, що їх на озброєнні чеської армії лише близько 90 одиниць, а експлуатувалися близько 30 танків, які пройшли модернізацію.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH — OSINTdefender (@sentdefender) April 4, 2022

Генеральний штаб армії Чехії офіційно не коментує поставки для України.

Також повідомляється про передачу декількох БМП, але це точно не сучасні PbV-501, експорт яких раніше схвалила Німеччина.

"Танки Т-72 у версії М1 старі, але це парадоксальна перевага, оскільки українці вміють ними керувати, їм не потрібно переучуватися. Якби хтось відправив туди сучасну техніку, на це пішли б як мінімум дні, а скоріше тижні або місяці практики", - прокоментував поставки військовий аналітик Лукаш Візінгр.

Зазначимо, це одна з перших поставок важкої військової техніки з країн НАТО з початку війни Росії проти України.